BMW Aktie News: BMW am Mittag freundlich

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 109,72 EUR.

Das Papier von BMW legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 109,72 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 185.035 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,89 Prozent.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2022 mit 8,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,20 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.458,00 EUR im Vergleich zu 37.176,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,63 EUR je Aktie aus.

