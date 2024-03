BMW Aktie News: BMW büßt am Nachmittag ein

BMW im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 105,30 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 105,30 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 104,90 EUR ein. Bei 108,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.073.138 BMW-Aktien gehandelt.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,75 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 21,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,70 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 108,20 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 37.176,00 EUR umsetzen können.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,63 EUR je Aktie aus.

