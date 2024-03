BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 108,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 108,76 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 108,92 EUR. Bei 108,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 22.970 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. 4,32 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 20,19 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 8,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,20 EUR aus.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.458,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.176,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

