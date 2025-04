BMW im Blick

BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Montagmittag

14.04.25 12:05 Uhr

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 68,20 EUR.

Das Papier von BMW legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 68,20 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 68,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 67,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 324.127 BMW-Aktien den Besitzer. Bei 112,60 EUR erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,68 Prozent. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,31 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,75 EUR für die BMW-Aktie. Am 14.03.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 42,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.05.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 11,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie BMW-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: BMW-Aktie mit Buy BMW-Aktie dennoch mit Gewinnen: Einbruch in China zieht BMW-Absatz ins Minus

