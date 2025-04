BMW Aktie News: BMW gewinnt am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 67,74 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 67,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 68,12 EUR. Bei 67,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 70.229 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 112,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 66,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,75 EUR.

BMW gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,77 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 vorlegen. BMW dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,67 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

