BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 104,00 EUR nach oben.

Das Papier von BMW legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 104,00 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 104,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 461.918 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (86,80 EUR). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 19,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,77 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,65 EUR aus.

Am 08.05.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte BMW die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

