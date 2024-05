BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 104,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 104,10 EUR. Bei 103,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 33.237 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,77 EUR belaufen. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 111,65 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,81 EUR je BMW-Aktie.

