BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 82,48 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 82,48 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 82,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 330.225 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,65 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 31,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 84,41 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 33,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,07 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

