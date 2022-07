BMW Aktie News: BMW zieht am Mittag an

Die Aktie legte um 14.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 73,01 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 74,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 396.310 BMW-Aktien.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 27,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,03 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,64 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.482,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 15,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com