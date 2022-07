BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BMW

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 71,51 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 71,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 890.532 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,79 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 5,82 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 101,64 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 05.05.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,63 Prozent auf 31.142,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 15,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

