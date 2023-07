BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 106,66 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 106,66 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 105,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 391.768 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 35,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,05 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 04.05.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 5,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 15,33 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.853,00 EUR – ein Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 31.142,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Am 01.08.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,04 EUR je Aktie.

