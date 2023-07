BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BMW

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 106,70 EUR nach.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 106,70 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,54 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.618 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,34 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 55,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 111,05 EUR.

BMW gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 EUR gegenüber 15,33 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31.142,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.853,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BMW am 03.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 17,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

