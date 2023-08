BMW Aktie News: BMW am Montagmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 100,62 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155.290 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,76 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 47,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,68 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.770,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX-Konzerne bekommen Konjunkturschwäche zu spüren - Wachstum unterhalb der Inflation

BMW-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

VW-Aktie dennoch tiefer: Volkswagen überholt Tesla bei EV-Erstzulassungen in Deutschland