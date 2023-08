BMW Aktie News: BMW gibt am Montagvormittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 99,55 EUR ab.

Das Papier von BMW befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 99,55 EUR ab. Die BMW-Aktie sank bis auf 98,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.823 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,25 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,68 EUR aus.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 37.219,00 EUR gegenüber 34.770,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

