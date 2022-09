BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag mit Aufschlag

Um 12:22 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 75,06 EUR nach oben. Bei 75,26 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 74,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 179.995 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 99,71 EUR an.

BMW gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 34.770,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 28.582,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte BMW die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,74 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Gericht weist Klage der Deutschen Umwelthilfe ab - Umweltschützer wollen in nächste Instanz gehen

Volkswagen-Aktie stärker: Prozess um rasches Verbrenner-Aus bei VW zieht sich bis 2023 - Formel 1-Deal von Porsche geplatzt

BMW-Aktie profitiert: BMW stellt leistungsstärkere Batterien für E-Autos vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com