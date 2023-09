BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 95,37 EUR ab.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 95,37 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 95,06 EUR. Bei 96,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 238.783 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. 18,97 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR ab. Mit Abgaben von 28,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,59 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,04 Prozent gesteigert.

Die BMW-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

ABB-Aktie verliert: ABB baut neue Roboterfabrik in Schweden

Ford-Aktie, BMW-Aktie & Honda-Aktie: E-Auto-Dienstleistungs-JV von Ford, BMW und Honda gegründet

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BMW-Investment verdient