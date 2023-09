BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 95,78 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 95,78 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 95,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,42 EUR. Bisher wurden heute 453.136 BMW-Aktien gehandelt.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,54 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 109,68 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.219,00 EUR – ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 34.770,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,58 EUR je BMW-Aktie.

