BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 94,11 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 94,11 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 94,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 393.688 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 20,56 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2022 bei 81,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 15,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,95 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 38.458,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 20.03.2024 gerechnet. Am 02.05.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,34 EUR fest.

