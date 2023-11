BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:05 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 92,76 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,83 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.267 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 22,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,95 EUR aus.

Am 03.11.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 38.458,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 37.176,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,34 EUR je Aktie belaufen.

