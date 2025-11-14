DAX23.710 -1,4%Est505.660 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 -5,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.155 -0,4%
BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit Verlusten

14.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 88,48 EUR ab.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 88,48 EUR ab. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 87,86 EUR. Bei 88,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 220.460 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 91,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 3,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,94 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 05.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 32,31 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 32,41 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025BMW BuyUBS AG
06.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BMW KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025BMW BuyUBS AG
06.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BMW KaufenDZ BANK
06.11.2025BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

