BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 87,78 EUR ab.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 87,78 EUR abwärts. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,42 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 349.838 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 91,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,49 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 39,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,94 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 89,23 EUR.

Am 05.11.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,41 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,31 Mrd. EUR.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

