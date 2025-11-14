BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 88,52 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 88,52 EUR abwärts. Bei 88,44 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.161 BMW-Aktien.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 40,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,23 EUR.

BMW veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,74 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 32,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BMW.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

