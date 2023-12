BMW im Blick

BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Kursplus

14.12.23 12:04 Uhr

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 103,26 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 103,26 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 103,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 423.311 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 8,99 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 82,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,22 EUR je BMW-Aktie an. Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 37.176,00 EUR umsetzen können. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 02.05.2025. Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten Börse Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com