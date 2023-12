BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 102,92 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 102,92 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,96 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 768.069 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,24 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,16 EUR am 16.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 105,22 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.458,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,30 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

