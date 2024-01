BMW Aktie News: BMW am Mittag in Rot

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 96,34 EUR ab.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 96,34 EUR nach. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,92 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 184.884 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,77 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 9,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,78 EUR je BMW-Aktie an.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 38.458,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte BMW die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,18 EUR je Aktie belaufen.

