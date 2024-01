BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 95,65 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 95,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 95,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 367.658 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Gewinne von 18,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 9,25 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,78 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,20 EUR, nach 4,25 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 19.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,18 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

