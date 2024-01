BMW Aktie News: BMW macht am Montagvormittag Boden gut

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 97,05 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 97,05 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 97,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.560 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 11,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 105,78 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,25 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.458,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,18 EUR je Aktie aus.

