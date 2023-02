BMW Aktie News: BMW reagiert am Nachmittag positiv

Das Papier von BMW konnte um 04:07:10 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 98,92 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 99,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 97,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 374.664 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 99,49 EUR erreichte der Titel am 10.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 0,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 46,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 98,77 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,25 EUR, nach 7,23 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 37.176,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 27.471,00 EUR umgesetzt.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 20.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,74 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

