BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 102,46 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 102,46 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 102,86 EUR. Bei 102,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 166.467 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 9,70 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,28 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,71 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 107,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.458,00 EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37.176,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,37 EUR fest.

