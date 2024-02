BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 102,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 102,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.072 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,15 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,71 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 107,30 EUR.

Am 03.11.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus