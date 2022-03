BMW Aktie News: BMW verzeichnet Verluste

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 72,52 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.655 Punkten steht. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 72,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,63 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 214.341 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,85 EUR an. Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 15,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die BMW AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Automobilen und Motorrädern. Die Besonderheit des Unternehmens besteht darin, dass es eine reine Premium-Markenstrategie verfolgt: BMW entwickelt, produziert und vermarktet seine Produkte unter den bekannten Marken BMW, Rolls-Royce Motor Cars und MINI. Darüber hinaus bietet die Gruppe im Zusammenhang mit ihren Produkten Premium-Dienstleistungen für individuelle Mobilität. Dazu gehören Finanzleistungen wie Finanzierung, Leasing, Vermögensmanagement oder das Flottengeschäft für Privat- und Geschäftskunden. Im Software-Standort Ulm entwickelt die BMW-Tochterfirma BMW Car IT GmbH Software für Fahrzeuge und individuelle Mobilität; besonderer Fokus liegt dabei auf der Fahrzeugvernetzung. Mit dem Hersteller Toyota kooperiert das Unternehmen bei der Elektrifizierung von Antrieben und der Entwicklung von Brennstoffzellen. Die Standorte in 150 Ländern auf allen sechs Kontinenten werden von der Unternehmenszentrale in München aus verwaltet.

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Mercedes-Benz, BMW & Co.: Aktiengewinne nach guten China-Marktdaten bröckeln letztlich ab

BMW-Aktie profitiert: BMW plant bei Software für automatisiertes Fahren Zusammenarbeit mit QUALCOMM und Arriver

BMW-Aktie dennoch abgestraft: BMW kann Gewinn 2021 kräftig steigern

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com