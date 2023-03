BMW Aktie News: BMW am Mittag tiefer

Die BMW-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 93,23 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 93,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 482.466 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 103,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,44 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 36,22 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 98,77 EUR an.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.176,00 EUR – ein Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 27.471,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 15.03.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.03.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 26,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

KBA: 2023 bisher weniger Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelassen

Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Mercedes plant 2023 mit Bau von E-Ladesäulen in Deutschland zu beginnen

Februar 2023: Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images