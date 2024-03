BMW Aktie News: BMW zieht am Mittag an

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 105,98 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 105,98 EUR. Bei 106,62 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 258.264 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 108,20 EUR.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,25 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 38.458,00 EUR gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,68 EUR je Aktie.

