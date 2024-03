BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich BMW

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 106,04 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 106,04 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 107,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.010.210 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 8,50 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.176,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,68 EUR fest.

