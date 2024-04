BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Montagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 109,85 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 109,85 EUR zu. Bei 110,60 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.388 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 5,01 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Abschläge von 20,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,76 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 108,72 EUR an.

BMW gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 42.970,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.522,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

