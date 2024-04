BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag fester

Kurs der BMW

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 111,50 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 111,50 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,75 EUR zu. Bei 109,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 445.442 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 3,45 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,76 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 21.03.2024. Es stand ein EPS von 3,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,43 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42.970,00 EUR umgesetzt, gegenüber 39.522,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

