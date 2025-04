BMW Aktie News: BMW zieht am Mittag an

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 70,40 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 70,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 71,64 EUR. Bei 70,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 464.291 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.04.2024 markierte das Papier bei 111,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 37,00 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 86,85 EUR.

BMW veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

BMW-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: BMW-Aktie mit Buy