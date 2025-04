BMW Aktie News: BMW reagiert am Nachmittag positiv

So bewegt sich BMW

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 70,74 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 70,74 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 71,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 668.145 BMW-Aktien.

Am 16.04.2024 markierte das Papier bei 111,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,00 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,26 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,85 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 3,77 EUR je Aktie vermeldet. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 11,56 EUR je Aktie aus.

