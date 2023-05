BMW Aktie News: BMW legt am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel BMW 99,75 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 100,04 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 100,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,88 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 540.728 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 109,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 46,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 105,75 EUR an.

BMW ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 15,33 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 36.853,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 31.142,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte BMW die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 15,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

