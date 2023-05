BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel BMW 99,68 EUR

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 100,02 EUR zu. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,38 EUR. Bei 99,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.123 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2023 auf bis zu 109,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 8,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Abschläge von 31,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 04.05.2023. Das EPS lag bei 5,31 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 15,33 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 36.853,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.142,00 EUR umgesetzt.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,79 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

