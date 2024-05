BMW Aktie News: BMW verteidigt am Mittag Tendenz

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 103,85 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 103,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 104,50 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241.408 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. 11,07 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 19,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,77 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,65 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,33 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,83 EUR je BMW-Aktie belaufen.

