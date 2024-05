BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 102,90 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 102,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 102,85 EUR. Bei 104,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 505.159 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,10 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,77 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,65 EUR.

BMW veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,83 EUR je Aktie belaufen.

