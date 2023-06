BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel BMW 112,30 EUR

Um 16:27 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 112,56 EUR ab. Bei 111,58 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 428.328 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. 0,80 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 39,20 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,05 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,33 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,34 Prozent auf 36.853,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,25 EUR je BMW-Aktie belaufen.

