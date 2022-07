BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die BMW-Aktie zeigte sich um 15.07.2022 09:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 72,23 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,85 EUR an. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 72,12 EUR. Mit einem Wert von 72,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.484 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 28,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 6,88 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 101,64 EUR.

BMW veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 31.142,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.482,00 EUR umgesetzt.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 15,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

