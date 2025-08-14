DAX24.524 +0,6%ESt505.465 +0,6%Top 10 Crypto16,73 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1681 +0,3%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Freitagvormittag zu

15.08.25 09:27 Uhr
Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 90,32 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 90,32 EUR zu. Bei 90,92 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 143.182 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,92 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,66 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 30,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,23 EUR aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Viele DAX-Konzerne machen trotz Zollbelastung mehr Gewinn

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingefahren

Hot Stocks heute: Shortseller bleiben bei Commerzbank und Porsche am Ball - Trade der Woche (BMW)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
