BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 97,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:49 Uhr 1,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 97,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 161.425 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 68,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,68 EUR an.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.219,00 EUR – ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 34.770,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

