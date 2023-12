BMW Aktie News: BMW am Vormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 104,06 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 104,06 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,06 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.425 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 82,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 21,05 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,22 EUR für die BMW-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

