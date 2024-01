BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 95,52 EUR.

Bei der BMW-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 95,52 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,06 EUR an. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,85 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 95,38 EUR. Zuletzt wechselten 361.339 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,78 Prozent. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 10,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,78 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.458,00 EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37.176,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,19 EUR im Jahr 2023 aus.

