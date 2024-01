BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 95,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 95,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 94,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.592 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,78 EUR.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,18 EUR je BMW-Aktie.

