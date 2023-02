BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:07:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 99,34 EUR zu. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 171.636 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 99,97 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 0,63 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,00 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,77 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,74 EUR je Aktie belaufen.

